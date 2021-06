Gastão Elias perde no challenger de Milão

O tenista português Gastão Elias foi eliminado nos quartos de final do challenger de Milão, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, ao perder diante do argentino Federico Coria.

O jogador natural da Lourinhã, número 245 no “ranking” ATP, foi completamente dominado pelo adversário, 89.º colocado na mesma hierarquia, que só precisou de 1h04 para selar o triunfo, pelos parciais de 6-2 e 6-0.

Apesar de ter entrado melhor no encontro e de ter chegado primeiro ao “break”, Elias, de 30 anos, sofreu três quebras de serviço no set inaugural e permitiu a Coria fechar 11 jogos consecutivos para assegurar a qualificação para as meias-finais.

Enquanto Gastão Elias só pela terceira vez esta época não conseguiu superar os quartos de final dos sete “challengers” disputados, depois do Oeiras Open III e do “challenger” de Biella 7, Federico Coria vai defrontar o francês Hugo Grenier no encontro de acesso à final em Milão.