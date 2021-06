Vitória de Guimarães arranca pré-época com dois dispensados e homenagem a Neno

O Vitória de Guimarães arrancou, esta sexta-feira, a pré-época com vários reforços da formação e dois dispensados.

Miguel Luís e Mikel Agu têm contrato com o clube vimaranense, mas não constam da lista de jogadores que se apresentou para os habituais exames médicos.

Os jogadores apresentaram-se às 7h30 na academia do clube para a realização de testes à Covid-19 e de análises clínicas, iniciando dessa forma o programa de um dia marcado por exames e testes físicos e que se prolonga para este sábado.

Pepa arrancou oficialmente os trabalhos como treinador do Vitória de Guimarães. Da temporada passada transitam André André, Rochinha, Varela, Jorge Fernandes, Sílvio, Joseph, Lameiras, Trmal, Helder Sá, Quaresma, André Amaro, Mumim, Janvier, André Almeida, Oscar Estupiñan, Bruno Duarte, Edwards e Sacko, este último autorizado a apresentar-se apenas no dia 2 de julho, em virtude de ter representado a sua seleção.

Rafa Soares está de regresso ao clube, depois de uma época e meia de empréstimo ao Eibar, da La Liga. Antal, Celton Biai, Maga, Handel, Herculano, Gui, João Mendes, Dani Silva, Afonso Freitas e Miguel Magalhães integram os trabalhos da equipa principal, provenientes dos escalões de formação.

A pré-temporada contempla um estágio em Tróia, entre os dias 4 e 10 de julho, prevendo também a realização de seis encontros particulares, frente ao Feirense (3 de julho), Sporting B (7 de julho), Mafra (10 de julho), Boavista (14 de julho), Gil Vicente (17 de julho) e Vitória B (21 de julho).



O dia ficou ainda marcado por uma homenagem a Neno, figura do clube que faleceu há duas semanas. Todos os jogadores e "staff" utilizaram uma camisola com uma das citações mais conhecidas do antigo dirigente e jogador.