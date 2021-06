Sérgio Vieira deixa o Nacional antes do arranque da época

Sérgio Vieira já não é o treinador do Nacional, sabe Bola Branca e confirmou o clube através da "newsletter" oficial.

"Por motivos de ordem pessoal não será possível a Sérgio Vieira assegurar o comando técnico da nossa equipa", pode ler-se.



Rui Alves, presidente do Conselho de Administração da SAD, lamenta uma “situação por todos indesejada”, mas salienta que “há valores que se sobrepõem a tudo o resto”, deixando vincada a solidariedade do clube para com o técnico e os votos de que “volte rapidamente ao treino e dê sequência a uma carreira que será certamente de grande sucesso”.

O treinador de 38 anos tinha sido anunciado pelo clube madeirense pouco depois do fim da temporada 2019/20, mas não vai arrancar a próxima época ao comando do clube alvinegro.

Sérgio Vieira subiu o Farense de divisão há dois anos e foi despedido do comando técnico dos algarvios a meio da última época, na I Liga. O Nacional foi último classificado do primeiro escalão e regressa também à II Liga.

Ao longo da carreira, Sérgio Vieira orientou ainda o Famalicão e Moreirense, em Portrugal, para além do São Bernardo, América Mineiro, Ferroviária e Atlético Paranaense, no Brasil.