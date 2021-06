Riascos deixa o Nacional e reforça o Metalist

Brayan Riascos vai deixar o Nacional da Madeira e reforçar o Metalist, do futebol ucraniano.

O ponta de lança colombiano de 26 anos termina um ciclo de três anos no clube madeirense e vai significar um encaixe financeiro significativo ao clube, uma vez que ainda tinha contrato.

Riascos foi uma das figuras do Nacional na última temporada, apesar da despromoção à II Liga. O colombiano apontou dez golos em 33 jogos. No total, registou 23 golos em 86 jogos com a camisola alvinegra.

Para além do Nacional, Riascos representou ainda o Trofense, Famalicão e Oliveirense no futebol português.