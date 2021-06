Gil Vicente contrata ponta de lança no Campeonato de Portugal

O Gil Vicente anunciou a contratação de Élder Santana, avançado brasileiro de 28 anos.

O ponta de lança esteve as últimas duas temporadas no Campeonato de Portugal, ao serviço da Sanjoanense, onde marcou 17 golos num total de 52 jogos disputados.

No clube de Barcelos, Santana firmou um contrato válido por duas temporadas. O avançado foi formado no Atlético Mineiro e contou ainda com passagens pelo Bragantino, Ferroviária, Botafogo-SP e Atlético Goianense, antes de chegar a Portugal.

Em 2019, na sua primeira época em Portugal, Élder Santana marcou um golo de pontapé de bicicleta de correu o mundo.