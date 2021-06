Fábio Martins regressa ao Braga para ser aposta

O avançado Fábio Martins está de regresso ao Sporting de Braga e vai integrar o plantel de Carlos Carvalha.

O extremo de 27 anos esteve as duas últimas temporadas emprestado, mas regressa à Pedreira para integrar o plantel da equipa principal.

Fábio Martins apontou nove golos na última temporada, ao serviço do Al-Shabab, da Aráubia Saudita, e tinha sido uma das figuras da I Liga em 2019/20 no Famalicão, com 12 golos.

Com contrato por mais duas temporadas, Fábio Martins integra o plantel minhoto, clube que representa desde 2014 e onde apontou nove golos em 58 jogos disputados.