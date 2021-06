Morata. "Recebi ameaças e insultos. Disseram que esperavam que meus filhos morressem"

Álvaro Morata tem sido alvo de críticas pelas prestações no Euro 2020 e pela dificuldade em conseguir marcar golos. Nos três jogos da fase de grupos, Morata tem um tento apontado, frente à Polónia. Em entrevista à Rádio COPE, o avançado da Juventus de 28 anos admite estar a ser acompanhado por psicólogo e revela as ameaças que recebeu.

"Depois da Polónia não consegui dormir durante nove horas. Recebi ameaças e insultos à minha família. Disseram que esperavam que os meus filhos morressem. Mas estou bem, há alguns anos atrás estaria pior", diz.

O avançado admite que "talvez não tenha feito o trabalho como deveria", e compreende as críticas, mas não aceita ameaças.

"Entendo que possa ser criticado por falhar um golo, mas gostava que se pusessem no meu lugar a receber ameaças. Quando chego ao quarto, coloco o telemóvel noutro lado. Tenho muito orgulho por poder marcar um penálti. Errei, todo o mundo falha. O Casillas, Reina e Raúl disseram para não dar importância à crítica", explica.

Morata reconhece que está a ser acompanhado por um psicólogo na seleção: "O Joaquín ajuda-nos muito. É muito bom ter uma pessoa que te compreende e nos ouve sempre que precisas".

Espanha tão candidata como as outras seleções

Apesar do momento, a Espanha passou aos oitavos de final em segundo lugar, atrás da suécia, e Morata coloca a sua seleção no lote de favoritas.

"Não acho que estejamos um passo abaixo da Alemanha, França ou Portugal. Nem devemos pensar que somos melhores do que ninguém. Eu assino para não jogar mais e marcar, e ser campeão europeu", termina.

A Espanha mede forças com a vice-campeã do mundo Croácia nos oitavos de final, um jogo que se disputa na segunda-feira, às 17h00, no Parken, em Copenhaga.