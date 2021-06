Courtois tem lista de 10 marcadores de penáltis de Portugal

O belga Thibaut Courtois garante ter uma lista de 10 potenciais marcadores de grandes penalidades de Portugal.

“Já recebi uma lista de 10 jogadores que poderão potencialmente marcar os penáltis. Durante o jogo, se houver um será Ronaldo a marcar, certamente, mas gosto de saber quem são os outros”.

O guarda-redes deixa uma atenção especial a Cristiano Ronaldo: “Vou analisar as imagens dos lances dele, tentar compreender o que ele costuma fazer em cada situação. É um dos maiores jogadores da história do futebol e o mesmo jogador que era quando eu ainda jogava no Atlético de Madrid. É um dos grandes jogadores da história do futebol e pode, no entanto, surpreender sempre”.

Courtois espera dificuldades contra a equipa das quinas na partida do próximo domingo: “Portugal é uma equipa completa, sabe jogar um torneio. Além de Ronaldo, há Bernardo Silva, Jota, Bruno Fernandes, João Félix. No meio, têm um bloco forte e uma boa defensa e um grande guarda-redes”.

“É uma pena que tenhamos de jogar com eles tão cedo, mas é mesmo assim. E para eles também não seremos um adversário fácil. Somos uma das melhores equipas. Vai ser um grande jogo”, acredita.

Portugal e Bélgica defrontam-se, no domingo, em Sevilha, para os oitavos de final do Euro 2020.