Evitar a “guerra das salsichas”

No fim do corrente mês de junho termina o “período de graça” previsto no protocolo sobre a Irlanda do Norte, anexo ao acordo de saída do Reino Unido da UE. Esse protocolo diz que o Ulster (Irlanda do Norte) fica na união aduaneira da UE, embora continue a fazer parte do Reino Unido. O “período de graça” tem a ver com os controles sobre as trocas comerciais entre o Ulster e o restante Reino Unido. Foi esta a forma de manter aberta a fronteira entre a República da Irlanda e o Ulster, um compromisso assumido em 1998 no chamado acordo de Sexta-feira Santa, que pôs termo à violência entre protestantes e católicos.

O problema, agora, é que os protestantes do Ulster detestam aquele protocolo do Brexit, que eles receiam levar, a prazo, a uma integração do seu território na República da Irlanda, saindo do Reino Unido. Ou seja, deixariam de ser britânicos, passando a ser irlandeses.

Este foi e ainda é o problema mais complicado do acordo de saída do Reino Unido da UE. Theresa May, anterior primeira-ministra britânica, propôs (e a UE aceitou) que todo o Reino Unido (incluindo portanto o Ulster) se manteria na união aduaneira da UE. Só que a Câmara dos Comuns rejeitou esta proposta. Veio Boris Johnson para a chefia do governo britânico, que convocou eleições gerais. Estas deram ao governo conservador uma ampla maioria parlamentar – o primeiro-ministro B. Johnson deixou, assim, de ficar dependente dos votos dos deputados protestantes do Ulster, situação em que se encontrava T. May.

Talvez por isso Boris Johnson assinou, com a UE, um protocolo que, como referido, manteve o Ulster na união aduaneira da UE. Perante a furiosa reação dos protestantes do Ulster, a resposta de Boris J. é... não cumprir o que assinou, prolongando indefinidamente o tal “período de graça”, durante o qual não são realizados vários controles no comércio entre o Reino Unido e o Ulster.

Há uma semana, o semanário “The Economist” abordou este espinhoso problema e propôs uma saída. Faz parte do excelente jornalismo deste semanário não se quedar pelas críticas e avançar com sugestões construtivas.

O “Economist” não poupa críticas a Boris Johson, lembrando que ele considerou o protocolo da Irlanda “o melhor de dois mundos” quando da sua ratificação na Câmara dos Comuns. Agora, porém, o primeiro-ministro britânico ameaça não cumprir o que assinou, o que, além do mais, viola o direito internacional, nota o “Economist”, lembrando que a UE pretende que as regras acordadas sejam observadas e não violadas.

Uma guerra comercial sobre salsichas seria um absurdo, escreve o semanário britânico (as salsichas frescas provenientes do Reino Unido e destinadas ao Ulster estão entre os produtos em causa). Por isso afirma que um compromisso é ainda possível, desde que Boris Johnson desista de uma nova guerra com a UE (de que ele pessoalmente gosta e lhe daria ganhos políticos no seu eleitorado). O “Economist” apela à UE que seja mais criativa, na linha do que já aceitou para a importação de certos produtos britânicos pelo Ulster. E lembra que o mercado único europeu sobreviveu a seis meses de salsichas britânicas importadas pelo Ulster.

Em contrapartida, propõe o “Economist” que Boris Johnson se comprometa a observar as regras de sanidade alimentar da UE por um período limitado, como já acontece com a Suíça. Se tal for feito, seriam eliminados 80% dos controles no mar, entre a Grã-Bretanha e a ilha irlandesa.

Os principais obstáculos a que esta proposta pragmática de compromisso se concretize encontram-se, diz o “Economist”, na alergia ideológica dos britânicos a seguirem quaisquer regras da UE, por um lado e, por outro, na desconfiança que Boris suscita nos dirigentes da UE – pois esta não é a primeira vez que o primeiro-ministro britânico não cumpre aquilo que assina.

Para já, parece que será prolongado o “período de graça” por mais três meses. Dar-se-ia, assim, mais tempo aos negociadores da UE e do Reino Unido para encontrarem um acordo definitivo.