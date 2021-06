Merkel puxa orelhas e Ferro Rodrigues vai a Sevilha

Begoña Iñiguez e Oliver Bonamici consideram que Angela Merkel esteve mal e dizem que estamos perante um caso de ingerência nos assuntos internos de um parceiro europeu.

Os dois comentadores falam também da decisão do Reino Unido, que colocou a Madeira, as Baleares e as Canárias na “lista verde”, e defendem que a União Europeia deveria impor restrições à entrada dos britânicos.

As críticas dos líderes europeus ao primeiro-ministro húngaro foi outro dos temas em análise, numa edição onde se falou muito de comunicação, com os dos comentadores a considerarem que foi uma ‘gaffe’ o convite de Ferro Rodrigues para que os portugueses vão a Sevilha apoiar a seleção nacional.