Miguel Oliveira satisfeito com treinos para o GP dos Países Baixos apesar da chuva

O piloto Miguel Oliveira mostrou-se "satisfeito" com o trabalho desenvolvido no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava prova do Mundial, em que conseguiu o terceiro lugar.

O piloto de Almada terminou a sua melhor volta em 1.33,400 minutos, ficando a 0,328s do melhor tempo do dia, do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

"[Foi um] bom primeiro dia. Não o melhor devido à má sessão de manhã. À tarde, senti imediatamente que seria mais competitivo. Foi pena não conseguir perceber até onde poderíamos ir [devido à chuva]", começou por dizer o piloto luso, na conferência de imprensa virtual.

O objetivo para sábado passa por "ser rápido na FP3 [terceira sessão de treinos livres] para entrar diretamente na Q2”, a segunda fase da qualificação, onde participam os 10 mais rápidos dos treinos livres 1, 2 e 3 e os dois melhores da Q1.

Apesar de a chuva ter feito a sua aparição, limitando o trabalho dos pilotos na sessão da tarde, Miguel Oliveira revelou ter conseguido "uma boa base de trabalho" para o resto do fim de semana, sobretudo com as alterações feitas na KTM RC16 para o treino da tarde.

"Esperávamos ganhar mais agilidade nas curvas rápidas. As alterações que fizemos foi para isso. Temos de melhorar isso mais um pouco. No molhado também foi bom, construí uma boa referência. Se chover amanhã [sábado], já temos uma boa base", frisou o piloto português.

Miguel Oliveira chega a esta oitava prova da temporada como um dos pilotos em melhor forma, contanto dois segundos lugares e uma vitória nas últimas três corridas.

Por isso, dado o momento de forma, revela que até preferia que no domingo não chovesse.

"Prefiro sempre uma corrida em piso seco. Só se estiver muito lento no seco é que prefiro correr com o piso molhado. Mas as previsões indicam que poderá estar seco no domingo. É esse o trabalho que temos de fazer e esperar mais piso seco para trabalhar mais nesse aspeto ao longo do fim de semana", destacou Miguel Oliveira.

O piloto luso explicou ainda que ao longo dos anos tem trabalhado para "melhorar as sensações com a aceleração".

"Assen é um circuito com mudança de direção, com a frente da mota muito carregada. Ao longo dos anos, temos aproximado o caráter da mota para que mude de direção mais naturalmente. Para já, em Assen, a nossa mota parece que funciona bem", concluiu.

Miguel Oliveira ocupa a sétima posição do campeonato, com 74 pontos, a 57 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha).