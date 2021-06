Acionistas da TAP aprovam eleição de novo conselho de administração

Já foi eleita a nova administração da TAP.

Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener são os dois nomes que vão comandar a empresa.

A francesa Christine Ourmières-Widener foi eleita esta quinta feira, em Assembleia Geral, presidente executiva da companhia. Manuel Beja é o novo presidente do conselho de administração e representante do Estado, cargo até aqui ocupado por Miguel Frasquilho.

Em comunicado enviado à Renascença, a TAP diz que este é "o início de um novo ciclo". A Assembleia Geral contou com 97,6% do capital e os órgãos e corpos sociais foram eleitos com 99,9% dos votos.

A nova líder da empresa, Christine Ourmières-Widener, tem 56 anos e foi, até maio de 2019, presidente da companhia regional britânica Flybe Group por um curto periodo de tempo. Trabalha há cerca de 30 anos na área da aviação.

Manuel Beja, o novo presidente do conselho de administração, é matemático, tem experiência em tecnologias de informação e esta é a primeira vez que entra para um conselho de administração.