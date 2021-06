Artur da Rosa Pires e a ligação entre o rural e o global

Qual pode ser o contributo das áreas rurais e das zonas periféricas para a inovação e desenvolvimento? Como combater as tendências de subdesenvolvimento de regiões do interior, comparativamente com os centros do litoral urbano? Qual é o papel das cidades médias do interior para o desenvolvimento do território?

Estas são questões para desenvolver com o Professor Artur da Rosa Pires da Universidade de Aveiro. Artur Rosa Pires é catedrático no Departamento de Ciências Sociais, Políticas do Território, sendo especializado em Teoria e Política do Planeamento, Planeamento Estratégico Territorial, Políticas de Inovação e Políticas de Desenvolvimento Sustentável.

Artur da Rosa Pires foi vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) e Secretário de Estado do Ambiente, Cidades e Ordenamento do Território, no XV governo constitucional e consultor da Presidência da República para a área da ciência e ambiente, de 2009 a 2011.