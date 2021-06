Roberto Martínez destaca mentalidade vencedora de Portugal. "Sabem disputar os jogos grandes"

Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, diz que a experiência de Portugal e a forma como sabe defender e atacar são a chave para o sucesso da seleção nacional e que levou à conquista do Euro 2016 e da Liga das Nações e que torna o duelo dos oitavos de final muito complicado para os belgas.

Questionado sobre Cristiano Ronaldo e o papel que pode ter no jogo de domingo à noite, Martínez preferiu elogiar o coletivo.

"O Cristiano é um dos melhores do mundo, quando se envelhece tornamo-nos mais clínicos e ele sabe usar muito bem o espaço e cria muito perigo. Esta equipa tem grandes jogadores, desde o Diogo Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e a lista continua. Até pela experiência do Pepe, pela forma como jogou esta época no Porto. Sabemos porquê que eles ganharam o Euro e a Liga das Nações, têm uma grande mentalidade e sabem como disputar estes jogos grandes", disse.

O treinador espanhol diz que a Bélgica tem de ser paciente e ler bem os momentos do jogo: "Somos uma equipa dinâmica e feita para atacar, mas temos de ser pacientes. Eles são os campeões em título. Temos de tomar decisões certas".

A Bélgica é a melhor seleção do mundo, de acordo com o "ranking" FIFA e Roberto Martínez quer prolongar o bom momento.

"São 13 jogos a ganhar no Euro e na caminhada até aqui, não é coincidência. Queremos melhorar e desfrutar destes momentos e, para isso, temos de jogar ao melhor nível", explica.

Na opinião do selecionador belga, Portugal é uma seleção que "faz tudo bem" e que se adaptou bem do jogo da Alemanha para o da França: "Portugal faz tudo bem, defende com números e em bloco baixo, mas atacam de igual forma, colocam muitos jogadores entre linhas. São uma equipa completa e tiveram três jogos muito diferentes, estão a adaptar-se bem".