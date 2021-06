Renato Sanches: "A equipa teve uma atitude diferente do jogo com a Alemanha"

O internacional português Renato Sanches admite que a atitude da seleção nacional melhorou do jogo da Alemanha para com a França.

"A equipa toda teve uma atitude diferente do jogo anterior, todos estivemos mais energia e demos mais do que no jogo anterior. Todos estamos bem e preparados para dar uma boa resposta quando o mister nos chama a jogo", disse, em conferência de imprensa.

O médio foi decisivo no jogo frente à França, o primeiro que fez a titular, mas diz que não liga muito às opiniões públicas em relação a si.

"Claro que vejo televisão, na imprensa hoje estamos bem e amanhã estamos mal e vem toda a gente para cima de nós. Ligar a isso não nos vai mudar. Sabemos o que temos de fazer, temos de respeitar isso e nos deixar levar pela emoção e pelas redes sociais. Temos de aproveitar o momento e divertirmo-nos, sonhamos jogar estes momentos, temos de desfrutar com intenções de ganhar", diz.

Renato Sanches diz que Fernando Santos "está a montar a estratégia" para o duelo dos oitavos de final com a Bélgica e fala do que pode dar à seleção.

"Sou um jogador possante, utilizo o corpo para jogar, é uma das minhas armas. Há outros jogadores com outras qualidades, usar o corpo é uma das minhas. Em certos momentos tenho de aguentar e segurar a bola. Tenho de aproveitar isso, mas nem sempre é necessário proteger a bola", diz.



Regresso a Oeiras não vai relaxar grupo

A seleção nacional regressará à Cidade do Futebol caso continue no torneio para lá dos quartos de final. Renato Sanches diz que a seleção não vai vacilar na concentração por voltar a "casa".

Acho que vamos estar em casa, nenhum grupo ou jogador se vai sentir mais relaxado, vai estar mais cómodo e confiante. Estamos em Portugal e o povo connosco. Apoio será muito mais intenso. Sendo em Portugal ou Budapeste, estamos focados no objetivo.