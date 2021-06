Euro 2020. Felix Brych vai apitar o Portugal-Bélgica

A UEFA anunciou a nomeação do árbitro alemão Felix Brych para apitar o jogo entre Portugal e Bélgica para os oitavos de final do Euro 2020.

O juiz de 45 anos vai apitar a seleção nacional pela quarta vez na sua carreira, depois de ter estado no empate 1-1 frente à Polónia, nos quartos de final do Euro 2016, que Portugal viria a vencer nas grandes penalidades (5-3), e no triunfo por 1-0 frente à Dinamarca, na qualificação para o mesmo Europeu, assim cono frentere à Suíça, na meia-final da Liga das Nações.

Os alemães Mark Borsch e Stefan Lupp serão os assistentes, enquanto o búlgaro Georgi Kabakov será o quarto árbitro.

A equipa do videoárbitro é também alemã. Marco Fritz será o VAR, apoiado pelos compatriotas Christian Dingert, Christian Gittelmann e Bastian Dankert.