Veríssimo, Pinho, Darwin e Almeida lesionados

O Benfica, em dia de abertura de “oficina” para a época 2021/22, esclareceu a situação dos quatro lesionados do plantel principal.

Segundo os encarnados, Lucas Veríssimo está a contas com uma lesão muscular na coxa direita.

Já o avançado Rodrigo Pinho, submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, em junho, está em processo de recuperação.

Por sua vez, Darwin continua a recuperar de uma lesão no joelho direito, após uma artroscopia.

André Almeida continua o processo de reabilitação a uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito.

Há ainda quatro jogadores em isolamento depois de terem regressado do Brasil e cinco internacionais ainda ao serviço das respetivas seleções.

Estiveram 19 jogadores nos trabalhos do primeiro dia em que foram realizados testes à Covid-19 e testes físicos. No fim de semana vão continuar os testes e exames médicos e o primeiro treino realiza-se na segunda-feira.