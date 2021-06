Benfica e Liverpool negoceiam contratação de Harry Wilson

O Benfica apresentou uma proposta ao Liverpool para a contratação do avançado Harry Wilson, avança o "The Athletic".

De acordo com o jornal, os "reds" querem 15 milhões de euros para soltar o avançado da formação e as águias não chegaram a esse valor e terão já rejeitado uma proposta de 12 milhões do Burnley.

O internacional galês Harry Wilson é extremo, de 24 anos, que nunca se afirmou na equipa principal do Liverpool, mas tem tido grande sucesso nos períodos de cedência, ao Hull City, Derby County, Bournemouth e, na última época, no Cardiff, com sete golos apontados.

O recém-promovido Brentford e o West Bromwhich Albion também já registaram o interesse no extremo que tem mais dois anos de contrato com o Liverpool.

O Benfica, que arranca esta sexta-feira a pré-temporada, já anuncia Rodrigo Pinho como a primeira transferência da temporada.