Antigo dirigente do Benfica confia em Jorge Jesus para a nova época

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, está confiante na passagem das águias à fase de grupos da Liga dos Campeões. No dia em que a equipa inicia os trabalhos para a nova época, o antigo dirigente dá confiança a Jorge Jesus, mas avisa: “se acontecer outra maré de maus resultados é evidente que a direção estará lá para resolver”.

“Reforços terão de subir de nível”

No regresso aos trabalhos no Seixal, os encarnados já contaram com o ponta de lança Rodrigo Pinho. Gil Dias deverá ser a próxima contratação, vindo do Mónaco. José Manuel Antunes olha para os jogadores com “frequentadores assíduos do campeonato nacional”, que terão de aumentar o rendimento.

“Vão ter que subir muito, mas enquadrados numa equipa e numa estrutura como o Benfica temos a esperança de que venham a ser mais-valias para o plantel”, avisa, em entrevista à Renascença.

No capítulo dos reforços, aqueles em que Antunes mais acredita “são aqueles que vêm do Seixal”. Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Paulo Bernardo, Tomás Araújo e Samuel Soares foram já chamados por Jorge Jesus para estágio e “virão mais”.

Também os jogadores que estiveram emprestados na época passada podem regressar e ser verdadeiros reforços para o plantel, como o caso Krovinovic e Florentino.

Steven Nzonzi, do Rennes, é uma possível contratação do Benfica este verão. Para o antigo dirigente do Benfica, “fazia sentido” apostar em Florentino para a posição, até porque o médio francês “tem 32 anos e tem tido uma carreira com altos e baixos”.

Também os atletas que reforçaram o plantel na época passada, que foram contratações “bastante positivas”, podem subir de rendimento este ano. O impacto da pandemia no desporto “não permitiu” que os jogadores “sentissem o que é o clube”, José Manuel Antunes acredita que o regresso do público aos estádios irá contribuir para um maior entrosamento.

“Com o próprio Weigl sentiu-se isso, em determinada altura. Quando já estava mais estabilizado no país, começou a produzir muito mais”, explica.