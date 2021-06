​Britney Spears pede ao tribunal para pôr fim a 13 anos de controlo “abusivo” do pai

A famosa cantora norte-americana Britney Spears fez, na quarta-feira, um apelo emocionado ao Tribunal Superior de Los Angeles para voltar a ter controlo da sua vida.



Britney Spears leu, através de vídeo conferência, durante 20 minutos um comunicado que, ao contrário de outras alturas, fez questão que fosse tornado público. Spears quer que seja revogada a tutela do pai que lhe limita a vida profissional, financeira e pessoal, considerando-a “estúpida” e “abusiva”.

Em causa está um acordo assinado em 2008 quando a cantora foi internada para um tratamento psiquiátrico, após um esgotamento. Desde então nunca mais recuperou a sua autonomia.

A cantora, mãe de dois filhos, declarou que queria casar com o atual namorado, com quem tem uma relação há cinco anos, e ter outro filho, mas o pai não permite, acusando-o de impedi-la de ir a uma consulta médica para remover o dispositivo anticoncecional intrauterino que tem colocado.

“Sinto-me cercada por um gangue, sinto-me intimidada e deixada de fora e sozinha", disse ao tribunal.

“Não estou aqui para ser escrava de ninguém”, disse a artista, de 39 anos, que, desde que está sob a tutela do seu pai lançou três álbuns, ocupou o lugar de jurada no programa “The X Factor” e fez vários espetáculos em Las Vegas.

“Estou traumatizada, não estou feliz, não consigo dormir”, reconheceu a cantora, acrescentando que as fotografias e mensagens que publica nas suas redes sociais, em que aparenta estar bem, são mentira. “Estou tão revoltada e estou deprimida. Choro todos os dias”, esclareceu.

No exterior do edifício do tribunal, mais de uma centena de fãs, que apoiam o movimento #FreeBritney, juntaram-se para exigir que a cantora seja livre.