A montanha russa de Budapeste

Felizmente, a fase de grupos do Campeonato da Europeu chegou ao fim com o apuramento da selecção portuguesa para os oitavos-de-final onde a espera a muito difícil congénere da Bélgica, actualmente colocada no topo do ranking mundial.

Mas não foi uma noite fácil no majestoso estádio de Budapeste, onde estiveram frente a frentes os actuais campeões do mundo e da Europa.

A montanha russa em que a noite se transformou constantemente, provocou em todos nós uma enorme ansiedade. É que, à medida que os resultados se iam alterando, tanto em Budapeste como em Munique, Portugal chegou a ocupar os quatro lugares da tabela classificativa.

Mas tudo acabou em bem no chamado, e bem, grupo da morte, embora a nossa selecção também pudesse ter garantido o apuramento directo e, com isso, a participação numa grelha onde iria encontrar adversários mais acessíveis.

A noite portuguesa, perante um adversário tão poderoso, acabou por ser a antítese do que acontecera no jogo com a Alemanha. Como aqui escrevemos ontem, na esclarecida conferência da véspera o seleccionador nacional já deixara clara a ideia de que seriam introduzidas alterações numa equipa que não havia correspondido às expectativas no último sábado.

E Fernando Santos não mexeu apenas no onze, foi também capaz de bulir com a auto-estima dos jogadores, criando neles um espírito de combate que acabou por dar os melhores resultados.

E, por isso, a actuação da nossa selecção acabou por contrariar os opositores do seu responsável, os quais passaram da crítica acidulada aos elogios envergonhados.

Numa noite épica, Ronaldo foi grande figura ao marcar mais dois golos, que o elevaram a melhor marcador do europeu, sendo recomendável que se lhe junte Rui Patrício pelas defesas decisivas que foi capaz de efectuar.

Porém, isto não significa que não sejam tidos também em boa conta todos os demais parceiros do jogo, os quais corresponderam por inteiro aos desejos de todos nós.