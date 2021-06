“Homem-aranha” que visita crianças internadas oferece máscara ao Papa

Mattia Villardita é um jovem voluntário que se veste de “homem-aranha” para visitar crianças em hospitais pediátricos. No final da audiência-geral, de quarta-feira, saudou o Papa e ofereceu-lhe a sua máscara.

"Dei-lhe de presente a minha máscara e disse-lhe que, através destes olhos, vejo o sofrimento dos pequeninos”, disse Mattia no final do encontro.

Entrevistado pelo site Vatican News, o voluntário considera-se "apenas um jovem com uma fantasia bonita” e reitera que “os verdadeiros super-heróis são as crianças e suas famílias” que encontra “nas alas dos hospitais, onde cada um combate sua própria batalha todos os dias."

Mattia Villardita trabalha de manhã e transforma-se em “herói” à tarde, decisão que tomou há alguns anos, porque também ele esteve muito tempo hospitalizado.

"Nunca me senti sozinho, tinha família e amigos, mas teria pago para ver o homem-aranha entrar pela minha janela. Por isso, decidi tornar-me um deles”, afirmou.

Durante o confinamento, Mattia Villardita fez 1. 400 videochamadas para acompanhar as crianças e suas famílias.

No final da audiência, o “homem-aranha” contou que o Papa lhe agradeceu, lhe apertou a mão e pediu para tirar algumas fotografias com as crianças presentes na audiência que o chamavam, fascinadas pelo inesperado encontro.