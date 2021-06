Nem "dolo" nem "teses conspirativas". Medina responde no Parlamento ao caso dos dados de manifestantes

O envio de dados pessoais de manifestantes a embaixadas estrangeiras foi um erro, mas sem dolo, garante o presidente da Câmara de Lisboa. Fernando Medina que só soube do caso pela comunicação social e critica quem o acusou de prestar vassalagem a Presidente russo, Vladimir Putin.



Fernando Medina foi esta quinta-feira ao Parlamento, a pedido do PSD e CDS, para explicar o caso do envio de dados de ativistas que nos últimos anos organizaram manifestações na capital.

O autarca garante que não foi propositado. Em resposta do PSD, Medina explica que foi uma prática repetida de procedimentos antigos, mesmo que não tenham cumprido os despachos internos, no caso do anterior presidente da câmara e atual primeiro-ministro, António Costa.

“Nós agimos sempre com total transparência no reconhecimento de um problema que existe, que é real, que tem uma origem numa reprodução muitas vezes acrítica de procedimentos burocráticos antigos, muitas vezes em violação de despachos internos, sem nenhum sentido de dolo que eu possa atribuir, em particular de alguém mal-intencionado”, afirma.

Fernando Medina insiste que apenas herdou do tempo dos governos civis a prática de enviar às embaixadas os dados sobre organização de manifestações.

De acordo com o autarca, a informação não era tratada, apenas se remetia o que as entidades organizadoras enviavam.

A Câmara de Lisboa tornou-se num mero “recetáculo da informação”, sem poder de decisão sobre as manifestações, disse o autarca.