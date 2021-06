Transtejo. Ligações fluviais interrompidas das 13h00 às 18h30

O serviço de transporte da Transtejo, responsável pelas ligações fluviais entre Lisboa e os concelhos da margem Sul do rio Tejo, vai estar interrompido nesta quinta-feira, das 13h00 às 18h30, na sequência do plenário de trabalhadores, indicou a empresa.

À semelhança do que aconteceu na quarta-feira na Soflusa, a interrupção do serviço regular da Transtejo ocorre "por motivo de realização de plenário geral convocado por organizações sindicais, representativas dos trabalhadores", segundo o aviso da empresa aos utentes deste transporte público.

Neste âmbito, a Transtejo informou quais os horários de interrupção temporária nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria.

Na ligação Cacilhas (Almada, distrito de Setúbal) – Cais do Sodré (Lisboa), a interrupção deve acontecer a partir das 14h20 até às 17h35, enquanto no sentido contrário, Cais do Sodré – Cacilhas, a paralisação prevista é das 14h20 às 17h50.

De acordo com o aviso da Transtejo, na ligação Montijo (distrito de Setúbal) – Cais do Sodré, a interrupção temporária do serviço prevê-se das 13h30 às 18h00, mas no sentido contrário, Cais do Sodré – Montijo, deverá ser das 14h00 às 18h00.

Na ligação Seixal (distrito de Setúbal) – Cais do Sodré, a paralisação deve acontecer das 14h00 (hora de saída do último barco) às 17h00 (hora do primeiro barco após a interrupção), enquanto na ligação Cais do Sodré – Seixal prevê-se das 13h00 às 17h55, informou a empresa.

Quanto à carreira Trafaria – Porto Brandão (ambas as estações em Almada, distrito de Setúbal) – Belém (Lisboa), o serviço deve ficar suspenso das 13h00 às 18h00, enquanto no sentido oposto das 13h30 às 18h30, de acordo com o aviso da Transtejo.