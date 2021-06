Tabaco ilegal causa prejuízo de 70 milhões de euros em 2020

No último ano o Estado português perdeu 70 milhões com o tabaco ilegal. As contas são da consultora KPMG, num estudo sobre o consumo e o fluxo de cigarros ilícitos em 30 países europeus - os 27 Estados-membros e o Reino Unido, Noruega e Suíça.

Segundo este trabalho, apesar das perdas fiscais avultadas, no ano anterior tinha sido pior (uma perda de mais 27 milhões). O consumo de cigarros ilícitos em Portugal caiu durante a pandemia, de 5,6% em 2019 para 4,6% em 2020.

Já o mercado europeu registou um comportamento diferente. Apesar do consumo total de cigarros ter continuado a diminuir, o consumo de tabaco ilícito aumentou 0,5 pontos percentuais, para 7,8% do consumo total em 2020. No último ano, foram consumidos nos 27 Estados-membros 34,2 mil milhões de cigarros.