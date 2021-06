Portugal trava desconfinamento e Lisboa recua dois passos

Nestes três concelhos, diz a ministra da Presidência, "passaremos a partir deste fim-de-semana, a ter os restaurantes e similares encerrados às 15h30, bem como os estabelecimentos comerciais do setor não-alimentar a encerrar às 15h30". Os supermercados e restante retalho alimentar encerra às 19h00 no próximo fim-de-semana.

Há 25 com duas avaliações em que se regista uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes , ou 240 casos nos municípios de baixa densidade populacional, e que recuam no desconfinamento, voltando a ter o limite horário das 22h30 para a restauração, seja à semana ou ao fim-de-semana.

Dezanove concelhos entram em situação de alerta, por apresentarem pela primeira vez uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, ou 240 casos em concelhos mais pequenos, sendo que se destaca a cidade do Porto.

Esses concelhos são os municípios de , Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel e Torres Vedras.

Há ainda a apontar a recuperação de dois concelhos, Águeda e Sertã, que voltam a ter uma taxa de incidência abaixo da matriz de risco e juntam-se à maioria do país na última fase de desconfinamento.

AML com medidas acrescidas

Depois de ter sido anunciado na semana passada as restrições aos fins-de-semana na Área Metropolitana de Lisboa (AML), os limites impostos são agravados para travar o avanço da pandemia.

A partir deste fim-de-semana, só será possível sair e entrar da AML durante o fim-de-semana com um teste negativo à Covid-19 e com o certificado digital da Covid-19, que é emitido para pessoas com vacinação completa, com uma testagem recente ou com uma recuperação da doença.

Mariana Vieira da Silva anunciou ainda que as entradas e saídas da AML não são possíveis com testes rápidos, como os que estão disponíveis em farmácias. São apenas aceites resultados negativos com testes PCR, realizados 72 horas antes da saída, ou testes rápidos de antigénio realizados até 48 horas antes. “Não podendo ter resultado laboratorial, os autotestes não se qualificam”, vincou a ministra.

Quanto às horas em que vigora a limitação de circulação de e para a AML, esses mantém-se iguais, entre as 15h00 de sexta-feira e as 06h00 de segunda-feira.