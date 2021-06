“Não há alternativa.” Médico do grupo das “linhas vermelhas" defende adiamento do desconfinamento

Veja também:

O médico de saúde pública Bernardo Gomes, que também integra o grupo das “linhas vermelhas da Covid”, diz em entrevista à Renascença que o Governo deveria adiar, em três ou quatro semanas, a última fase de desconfinamento e sugere algumas vias de recuo nas zonas do país mais afetadas pela pandemia.

No plano nacional, que medidas deveria anunciar o Governo esta quinta-feira para travar a espiral de casos Covid, e evitar a disseminação da variante Delta, que já representa 70% das novas infeções na região de Lisboa e vale do Tejo?

Creio que não há grande alternativa ao adiamento da última fase de desconfinamento.

Para quando?

Julgo que uma folga de três a quatro semanas, à imagem do Reino Unido, seria o prudente, o indicado. Depois, julgo que podíamos rever a questão do teletrabalho, deixar o teletrabalho durante mais tempo, a funcionar em moldes de obrigação e não como sugestão. Também não me parece que exista grande alternativa a cumprir a matriz de risco e, nos concelhos mais afetados, haver recuo no desconfinamento, ainda que eu admita que possa haver ajustes nomeadamente da tolerância ao ar livre e, também, na devida fiscalização nos espaços fechados.

Em sua opinião, ao ar livre deveria abdicar-se do uso de máscara?

Julgo que não é o momento indicado para o fazer porque com a variante Delta poderia confundir e ser contraproducente. Julgo que esse momento irá chegar, não vai demorar muito, mas ao que me refiro é que, em zonas que não sejam sensíveis, se poderá começar a abandonar a mensagem de que uma pessoa isolada, ou com o seu grupo habitual, deve usar máscara ao ar livre.

Mas que outros recuos deve haver, em particular nas zonas que estão agora mais afetadas pela pandemia?

Penso que a redução da lotação dos transportes públicos parece evidente. A redução da lotação em espaços fechados também me parece evidente e, ao mesmo tempo, uma campanha de sensibilização para os mais jovens, sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo. Uma campanha com uma mensagem inequívoca de que as reuniões só devem ser feitas em pequenos grupos e ao ar livre.

É completamente errado pensar que as pessoas vão ficar em casa numa altura de Verão e de calor. As pessoas vão procurar sair, vão procurar conviver. É preciso apresentar uma alternativa para que as pessoas possam estar com o máximo de segurança, ainda que presumindo a existência de algum risco, que nunca será nulo, mas que nos permita viver as nossas vidas com alguma normalidade.

Ou seja, o Governo vai ter agora a tarefa complicada de fazer algum recuo, e numa altura em que as pessoas estão cansadas, mas tendo a plena liberdade de fazer um ajuste de medidas que apresentem caminhos que permitam às pessoas estar à vontade, ou com menos risco. Será muito importante que as pessoas não sejam convidadas a ações clandestinas. As grandes reuniões em espaços fechados são, certamente, mais prejudiciais em termos de transmissão da Covid.

"Se não for acompanhada de uma comunicação à altura, e bem fiscalizada, a proibição de entrar e sair da Área metropolitana de Lisboa, ao fim de semana, pode ser contraproducente"