Marcelo vê recuo no desconfinamento como uma "procura de equilíbrio"

Veja também:

Depois de inicialmente ter dito que, no que dependesse de si, não haveria recuos no desconfinamento, o Presidente da República vê as medidas anunciadas pelo Governo como uma "procura de equilíbrio".

Em Guimarães, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu esta quinta-feira às novas restrições aplicadas aos concelhos e disse que "são medidas já esperadas" que, "por um lado que são restritivas, mas menos restritivas do que já foram".

As restrições agora conhecidas também "abrem a porta à flexibilidade para os que já têm a vacinação", destacou o chefe de Estado.

O Conselho de Ministros definiu esta quinta-feira novas medidas para tentar travar o aumento do número de casos de Covid-19, acabando por colocar um travão ao desconfinamento.