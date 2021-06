Madeira poderá voltar à lista verde do Reino Unido

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional da Madeira, considera que é o reconhecimento do esforço realizado por aquela região portuguesa no combate à pandemia.

"Esta manhã, tivemos contactos de vários órgãos de comunicação social do Reino Unido em que a Madeira seria novamente reposta no corredor verde. Isto é o reconhecimento do trabalho que vem sido desenvolvido aqui na região, é também o reconhecimento da discriminação positiva que o Governo Regional tinha solicitado ao Governo do Reino Unido no sentido de olhar para a realidade específica da região autónoma da Madeira", afirma Pedro Calado.

"Uma vez que a grande maioria dos voos são feitos diretamente do Reino Unido para a Madeira, sem passar pelo continente, não havia qualquer motivo para terem retirado a Madeira da lista verde. Estamos a aguardar a confirmação ao longo do dia de hoje", sublinha o vice-presidente do Governo Regional.

A confirmar-se, esta é uma boa notícia para a região, uma vez que mais de 20% do turismo da Madeira vem do Reino Unido.