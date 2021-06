Madeira com três novos casos e oito doentes recuperados

Veja também:

As autoridades de saúde da Madeira diagnosticaram três novos casos de infeção por Covid-19 e mais oito recuperados nas últimas 24 horas, existindo 67 situações ativas, informou esta quinta-feira o Governo Regional.

A Direção Regional da Saúde (DRS) indica que o arquipélago "passa a contabilizar 9.603 casos confirmados de Covid-19" desde o início da pandemia e soma um total de 9.464 pessoas curadas.

Entre os novos positivos está um caso importado da África do Sul, enquanto os dois restantes são de transmissão local.

O boletim epidemiológico diário da DRS indica 67 casos atualmente ativos na região, dos quais "25 são casos importados e 42 são de transmissão local".

Quanto a óbitos associados à doença, o arquipélago mantém as 72 vítimas, tendo a última morte ocorrido em 25 de maio.

Em relação ao isolamento dos casos positivos, estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, cinco doentes nas unidades polivalentes, nenhum na área de cuidados intensivos. Outras 10 pessoas estão numa unidade hoteleira e as restantes em alojamento próprio, segundo a direção de saúde.

"No total, há 90 situações que se encontram esta quinta-feira em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM [Serviço de Saúde da Madeira]", lê-se na nota.

Por outro lado, 359 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 22.816 viajantes estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação "MadeiraSafe".

Hoje, os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) atribuem à Região Autónoma da Madeira oito novos casos, acrescentando que este arquipélago diagnosticou 9.869 infeções e 69 mortes devido à Covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos 3.893.974 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.516.790 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.