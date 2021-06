É importante vacinar 70% da população com uma dose, diz virologista

Veja também:

Para travar a transmissão da variante Delta, o Centro Europeu de Prevenção de Doenças pede para que seja reduzido o tempo de intervalo entre as duas doses das vacinas contra a Covid-19. O organismo prevê mesmo que até agosto esta variante, mais agressiva e resistente, será responsável por 90% das infeções no espaço comunitário.

Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) adianta que esta informação está a ser analisada, mas o virologista Pedro Simas diz ser uma medida viável, mas, para isso, é necessário haver vacinas suficientes. O mais importante é que 70% população tenha, o mais rápido possível, pelo menos, uma dose.

“Se conseguirmos ter vacinas suficientes para entrega, de modo a que se consiga atingir esse objetivo, e, para além disso, dar a segunda dose o mais rápido possível... estou inteiramente de acordo”, afirma à Renascença.

Pedro Simas recorda o alerta do vice-almirante Gouveia e Melo para as irregularidades na entrega de vacinas que pode significar um atraso de 15 dias para atingir a meta de 70% com uma dose no final de julho, para defender que, a verificar-se, o “mais importante é ter uma dose vacinal do que ter as duas”.