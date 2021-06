Covid-19. Porto entra na lista de concelhos em estado de alerta

Veja também:

O Porto não recua no desconfinamento, no entanto, fica em estado de alerta devido à incidência de casos de Covid-19.

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, esta quinta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou que os concelhos com incidência de mais de 120 casos por 100 mil habitantes, ou 240 em casos de baixa intensidade populacional, entram em estado de alerta. São 19 os concelhos nessa situação, incluindo o do Porto.

Além do Porto, são eles Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel e Torres Vedras.

Há 25 concelhos que recuam um passo no desconfinamento, por estarem com níveis de incidência elevada ou muito elevada — mais do dobro de 120 casos por 100 mil habitantes (ou o dobro de 240, em concelhos com baixa densidade populacional) —, quase todos na Área Metropolitana, no Alentejo e no Algarve. Um recuo “significativo”, referiu Mariana Vieira da Silva.

É o caso de Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Motnijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.

Há, ainda, três concelhos que recuam ainda mais um nível no desconfinamento, como é o caso de Albufeira, Lisboa e Sesimbra.

“Passaremos, a partir deste fim de semana, a ter os restaurantes e similares encerrados às 15h30, bem como os estabelecimentos comerciais do setor não alimentar a encerrar às 15h30. Os supermercados e retalho alimentar encerram às 19h00 ao fim de semana”, indicou a ministra.

Mariana Vieira da Silva avisou, também, que se a situação se mantiver na próxima semana, haverá mais 16 concelhos a recuar mais um nível de desconfinamento. “Sinal de que a situação se agrava no nosso país”, alertou.

O Governo mantém a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana, embora inclua a possibilidade de se poder sair ou entrar com teste negativo ou certificado digital.

Por outro lado, Águeda e Sertã conseguiram recuperar e avançam no desconfinamento, contrariando a “situação de calamidade em todo o território nacional”. O país, em geral, não se encontra em “condições para prosseguir com o plano de desconfinamento que estava previsto”.