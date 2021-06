Covid-19: Governo não comenta declarações de Ferro e fala de "momento crítico" da pandemia

Veja também:

A ministra de Estado e da Presidência escusou-se esta quinta-feira a comentar o apelo do presidente da Assembleia da República para uma deslocação massiva dos portugueses a Sevilha devido ao Euro, alertando para o "momento crítico da evolução da pandemia".

Na quarta-feira, em Budapeste, no final do jogo da seleção nacional de futebol que permitiu a qualificação para os oitavos de final do Euro2020, Eduardo Ferro Rodrigues disse esperar "que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final", de acordo com declarações transmitidas pela RTP.

"Eu não comento aqui, nunca comento declarações de outros órgãos de soberania", começou por responder a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa que decorreu após o Conselho de Ministros desta quinta-feira.