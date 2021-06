Covid-19: 25 concelhos recuam um passo no desconfinamento

Veja também:

Há 25 concelhos que dão um passo atrás no plano de desconfinamento, depois do Governo ter anunciado novas medidas para combater o aumento do número de casos de Covid-19 no país.

Estes concelhos apresentaram, pela segunda semana consecutiva, uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - ou 240 casos por 100 mil habitantes em concelhos com uma menor densidade populacional.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, esses concelhos são Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.