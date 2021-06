Prédio desaba em Miami. "Fez lembrar o 11 de setembro", diz testemunha

Uma parte substancial de um prédio com 12 andares em Miami (Flórida, nos EUA) desabou nesta quinta-feira de madrugada, pelas 2h00 (7h00 em Lisboa).





Kimberly Morales, moradora no prédio em frente, diz ter acordado com os alarmes dos edifícios e com a campainha.



"Acordei todos porque, quando olhei pela janela, vi toda a gente lá fora", descreve à CNN. "Disse a todos que se apressassem e saíssem do prédio."

Morales não ouviu o prédio desabar, mas, quando saiu, percebeu que lhe faltava uma parte significativa. A moradora foi levada para um centro comunitário, juntamente com os desalojados.

Santo Mejil, de 50 anos, foi acordado pela mulher, que cuida de uma idosa durante a noite, numa das torres do condomínio.

“Ela disse que ouviu uma grande explosão. Parecia um terramoto”, conta Mejil ao "Miami Herald". Mejil correu para a praia e a mulher foi uma das resgatadas.