Novo máximo. Brasil atinge 115.228 novos casos em 24 horas

O Brasil atingiu um novo máximo ao contabilizar 115.228 novos casos de Covid-19 em 24 horas, elevando o total para 18.169.881 infeções desde o início da pandemia.

Estes números parecem confirmar a tese de vários especialistas em saúde, que afirmam que o Brasil está a enfrentar uma terceira vaga da pandemia.

Em relação aos óbitos, o país sul-americano somou 2.392 mortes entre terça-feira e hoje, num total de 507.109 vidas perdidas devido à doença causada pelo novo coronavírus.

Mantendo a tendência dos últimos dias, o Brasil voltou a ser a nação com maior número de óbitos e de casos de covid-19 em todo o mundo nas últimas 24 horas, de acordo com o painel Worldometer.

Além disso, o Brasil continua a ser um dos três países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, juntamente com os Estados Unidos da América e da índia.

Detetada nova estirpe

Foi descoberta uma nova estirpe de coronavírus originária da B.1.1.28, em Porto Real, cidade localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Nomeada como P.5, a linhagem foi identificada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e tem a mesma estrutura da estirpe original do SARS-CoV-2, mas sofre mutações proteína spike, como é conhecida a coroa do vírus que se liga à célula.

A descoberta ocorreu graças à monitorização genómica da Rede Corona-Ômica-RJ.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.884.538 vítimas mortais em todo o mundo, resultantes de mais de 179 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.