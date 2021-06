Vinokourov afastado pela Astana a dois dias do início do Tour

O carismático antigo ciclista cazaque Alexandre Vinokourov foi afastado da direção desportiva da Astana, equipa que o próprio criou, a dois dias do arranque da 108.ª Volta a França.

A decisão sobre o vencedor de quatro etapas no Tour e figura emblemática e controversa do pelotão na primeira década do século XXI foi confirmada esta quinta-feira pela própria Astana, que alegou "motivos pessoais" para a despromoção do seu anterior patrão.

Em comunicado, a equipa cazaque detalhou que Vinokourov continua a integrar a formação, mas que deixará de ser responsável pela vertente desportiva.

Segundo o diário desportivo francês 'L'Équipe', que deu conta do afastamento de Vino, os advogados do mais bem-sucedido cazaque na história do ciclismo já estão a trabalhar para que este seja reintegrado, uma vez que refutam os motivos alegados pela nova administração da equipa.

A saída de Vinokourov coincide com a chegada de um novo patrocinador, a Premier Tech, e de uma nova administradora, Yana Seel, uma cazaque radicada na Bélgica.

Ainda de acordo com o 'L'Équipe', as relações da nova administração com o campeão olímpico de fundo em Londres 2012 e vencedor da Vuelta 2006 foram "tensas" nos últimos meses, e conduziram mesmo ao despedimento de diretores desportivos próximos a Vino.

A formação cazaque será dirigida no Tour pelo italiano Giuseppe Martinelli e pelo canadiano Steve Bauer e terá como principais figuras o dinamarquês Jakob Fuglsang e o cazaque Alexey Lutsenko.

A 108.ª Volta a França arranca no sábado, em Brest, e termina a 18 de julho, em Paris.