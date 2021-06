Thiem falha Wimbledon por lesão

O tenista austríaco Dominic Thiem vai falhar o torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2021, devido a uma lesão no pulso direito, anunciou nas redes sociais o jogador, quinto classificado do “ranking” mundial.

Thiem lesionou-se e foi obrigado a abandonar o encontro inaugural no torneio de Maiorca, em Espanha, frente ao francês Adrian Mannarino, e terá de manter o pulso imobilizado durante cinco semanas, antes de iniciar o processo de reabilitação.

O tempo de recuperação da mobilidade e fortalecimento muscular, antes do regresso aos treinos e, posteriormente, à competição, implica que o vencedor da última edição do US Open esteja também ausente nos torneios de Hamburgo e Gstaad.