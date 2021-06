Ténis de mesa. Portugueses avançam no Europeu

A maioria dos portugueses a competir em Varsóvia no Europeu de ténis de mesa apurou-se esta quinta-feira para as rondas seguintes, a disputar na sexta.

Fu Yu, Marcos Freitas, João Monteiro e Tiago Apolónia qualificaram-se para a ronda de 32 de singulares e as duplas João Monteiro/Tiago Apolónia, João Geraldo/Diogo Carvalho e Fu Yu/Shao Jieni seguem para os oitavos de final de pares.

Marcos Freitas (25.º do ranking mundial) afastou o suíço Lionel Weber (170.º), Tiago Apolónia (58.º) eliminou o francês Alexandre Cassin (143.º) e João Monteiro (78.º) o ucraniano Viktor Yefimov (373.º).

A continuidade dos três melhores mesatenistas era previsível, bem como a eliminação dos outros dois que estavam no quadro principal - Diogo Carvalho (182.º) perdeu com o francês Simon Gauzy (19.º) e João Geraldo (91.º) com o croata Andrej Gacina (48.º).

Em singulares femininos, Fu Yu (55.ª) é a única representante lusa, depois das eliminações de Leila Oliveira (184.ª) e Shao Jieni (63.ª), frente à austríaca Sofia Polcanova (17.ª) e à sueca Christina Kallberg (195.ª), respetivamente. Fu Yu afastou a bielorussa Katsiaryna Baravok (268.ª).

Em pares, duplas portuguesas apuradas para os oitavos de final, depois de terem vencido os respetivos encontros de hoje, são João Monteiro/Tiago Apolónia, João Geraldo/Diogo Carvalho e Fu Yu/Shao Jieni, enquanto Rita Fins/Inês Matos não passaram a primeira ronda.