Andy Murray vai tentar o "tri" em ténis nos Jogos Olímpicos

Andy Murray vai tentar o tricampeonato nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, anunciou esta quinta-feira a Associação Olímpica Britânica.

O tenista britânico, de 3 anos, foi convocado para os torneios de singulares e de pares. No primeiro, tentará defender as medalhas de ouro conquistadas em Londres, em 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016.

Também foram convocados para a "Team GB" Daniel Evans e Joe Salisbury, que fará dupla com Andy Murray no torneio de pares.

Andy Murray, antigo número um mundial e atual 119.º classificado do "ranking" ATP, é detentor de três títulos do Grand Slam. Venceu o US Open em 2012 e Wimbledon em 2013 e 2016. Daniel Evans ocupa a 26.ª da hierarquia mundial e Salisbury é 11.º no "ranking" de pares.

No quadro feminino, as representantes britânicas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão Johanna Konta, número 30 do mundo, e Heather Watson, número 65, ambas na competição de singulares.