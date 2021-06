Caso Medina. “Isto é Portugal ao nível do terceiro mundo”

“Isto é Portugal ao nível do terceiro mundo e, se é assim, é preciso mais do que demitir o senhor que tinha a função da proteção de dados, defende a comentadora d’As Três da Manhã.

Fernando Medina vai nesta quinta-feira dar explicações ao Parlamento, mas pouco deverá mudar, além de “sair mais amachucado no final”.

As crianças também dizem que “foi sem querer”, mas agora “é preciso crescer em responsabilidade. É preciso um bom raspanete para que, daqui em diante toda a administração perceba que está em causa o chefe máximo da administração”, diz Graça Franco.