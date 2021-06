No "vai e vem" dos milhões, como ficam os empresários desportivos?

O mesmo se aplica aos clubes e SAD’s. “Se o adquirente da prestação de serviços de intermediação na cedência temporária ou definitiva de um jogador for o Clube Desportivo ou a Sociedade Anónima Desportiva (isto é, tratando de uma operação Business to Business – B2B), e estes se encontrarem estabelecidos em território nacional, haverá também sujeição a IVA em Portugal, independentemente do local da sede, do estabelecimento estável ou do domicílio do empresário desportivo”.

Clubes e SAD podem deduzir o IVA

No que respeita à possibilidade de o Clube Desportivo ou SAD deduzirem o IVA suportado ao imposto incidente sobre as operações tributáveis que efetuam, a “AT conclui pela positiva, desde que se verifique que a intermediação corresponde a um serviço efetivamente prestado ao clube ou SAD, no âmbito de um contrato de representação.

Pelo contrário, nos casos em que os serviços de intermediação são prestados ao próprio jogador, embora os encargos com a remuneração paga ao empresário desportivo sejam suportados pelo Clube Desportivo ou pela Sociedade Anónima Desportiva, entende a Administração tributária que não haverá lugar à dedução do IVA, na medida em que o serviço foi prestado ao jogador”, sublinha Rogério Fernandes Ferreira.

Na opinião deste especialista “no contexto atual, em que as operações realizadas sobre os direitos desportivos dos atletas movimentam fluxos monetários cada vez mais elevados, o entendimento veiculado pela Administração Tributária portuguesa parece adequado às vicissitudes que decorrem da atividade dos empresários desportivos e à forma como essa atividade afeta os Clubes Desportivos, SAD’s e jogadores”.

Fora de jogo assinalado, pontapé-livre por marcar

As regras são claras, mas tal como dentro das quatro linhas, também cá fora há quem cometa faltas, o que levanta suspeitas sobre os negócios no futebol.