Internacional português Paulo Machado termina carreira

O internacional português Paulo Machado terminou a carreira de futebolista e passa a ser treinador, anunciou o Leixões, esta quinta-feira.

No Twitter, o clube da II Liga diz que foi "pelo enorme profissionalismo, dedicação e compromisso que sempre demonstrou" que convidou o agora ex-médio a manter-se na estrutura. Paulo Machado, de 35 anos, será treinador adjunto da equipa de sub-23 dos matosinhenses.

Paulo Machado foi formado no FC Porto, mas foi no estrangeiro que se destacou. Brilhou no Saint-Étienne e no Toulouse, de França, foi bicampeão grego, no Olympiacos, e croata, no Dínamo de Zagreb.

Em 2017, regressou ao país natal, para representar o Desportivo das Aves, com que venceu a Taça de Portugal, antes de rumar à Índia por dois anos, para jogar no Mumbai City. Na época que agora termina, ingressou no Leixões e fez 16 jogos na II Liga, os últimos da carreira de jogador.

Paulo Machado representou a seleção nacional "AA" em seis ocasiões, sempre em amigáveis. Enquanto sub-17, foi campeão da Europa em 2003.