Filipe Cardoso vai auscultar o meio-campo do Marítimo

O Marítimo comunicou, esta quinta-feira, a contratação de Filipe Cardoso.

O médio português, de 27 anos, provindo do Sporting da Covilhã, assinou contrato com os insulares válido para as próximas três temporadas.

Filipe Cardoso foi um dos jogadores mais utilizados dos Leões da Serra, na II Liga, na época que agora termina. O médio-defensivo somou um total de 30 jogos, com três golos marcados.

Com o curso de Medicina feito pela Universidade do Porto, Filipe Cardoso queima mais uma etapa na ascensão de dois anos à I Liga.