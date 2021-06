Braga oficializa contratação de Lucas Mineiro

O Sporting de Braga oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Lucas Mineiro.

O médio brasileiro, de 25 anos, estava no Gil Vicente por empréstimo da Chapecoense. Agora, assina contrato com o Sporting de Braga para as próximas cinto temporadas, isto é, até 30 de junho de 2026.

Na época que agora termina, Lucas Mineiro ajudou o Gil Vicente a fazer um campeonato tranquilo (11.º lugar), com dois golos e uma assistência em 33 jogos. Também participou em quatro partidas da Taça de Portugal, em que a equipa de Barcelos chegou aos quartos de final.

O Gil Vicente foi o primeiro clube de Lucas Mineiro no futebol europeu. Antes, passara pelo Vasco da Gama e o Ponte Preta, do Brasil, e pelos japoneses do Cerezo Osaka, sempre por empréstimo da Chapecoense.