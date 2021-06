Portugal – Bélgica. “Vai ser um jogo bonito”

O médio ex-Sporting Renato Neto já leva 11 épocas no futebol belga e fez para Bola Branca a antevisão do Portugal – Bélgica do Euro 2020.

Neto acredita que este “vai ser um jogo de gigantes europeus. A seleção belga é uma das favoritas, Portugal também. Vai ser um jogo bonito de se ver, mas vai ser difícil”.

O jogador brasileiro conhece bem a Bélgica e não tem dúvidas: “Têm um grupo muito capacitado. Têm jogadores que individualmente podem decidir, como Lukaku, De Bruyne ou Hazard, mas também têm jogadores que trabalham como o Witsel. É um misto que faz com que a seleção tenha êxito”.

E como se pode travar os “diabos vermelhos”? “É não dar espaço aos principais jogadores. Seria muito fácil para a Bélgica se deixarem o De Bruyne jogar. É um jogador decisivo e tem que ter alguém sempre de olho, como na marcação ao Lukaku. São os dois jogadores que estão a decidir jogos”.

O ambiente na Bélgica é de festa e os resultados têm ajudado. O país acredita que é desta que vem a Taça. “Os belgas estão muito entusiasmados com este Europeu. Desde o Mundial que estão muito confiantes e que a Bélgica possa trazer o título”.

A equipa das quinas também é candidata porque é a detentora do título e porque tem Cristiano Ronaldo, sempre a bater recordes. “Os portugueses aqui na Bélgica estão muito confiantes”.

O Portugal – Bélgica dos oitavos de final do Euro 2020 está marcado para o próximo domingo.