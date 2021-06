Polónia segura Paulo Sousa apesar da eliminação

O presidente da Federação de Futebol da Polónia manifestou confiança em Paulo Sousa, apesar da eliminação na fase de grupos do Euro 2020.

O treinador e antigo internacional português tem sido criticado pelo último lugar do grupo E — um empate e duas derrotas. Em declarações aos jornalistas, Zbigniew Boniek reconheceu que esperava que a Polónia terminasse o torneio "muito mais tarde" e admitiu o falhanço desportivo, no entanto, garantiu também que continua a contar com Paulo Sousa.

"Paulo Sousa é um treinador muito bom, ele puxou os jogadores com ele. Não me lembro de um plano de treinos deste tipo em termos de trabalho. Era uma equipa completamente diferente. Queremos jogar futebol, queremos praticar um bom jogo, queremos dominar, por isso é necessário uma abordagem diferente. Paulo Sousa é um treinador que tem grande experiência e sabe o que esta equipa necessita. Espero que Sousa leve esta equipa ao Mundial, porque a seleção polaca merece jogar em grandes competições", declarou o presidente da Federação polaca.

A Polónia fechou a participação no grupo E do Euro 2020 no último lugar, com um ponto, atrás da Suécia, primeira, da Espanha, segunda, e da Eslováquia, terceira, e foi eliminada de forma precoce.