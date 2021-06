Palmeiras volta a perder e Abel manda recado à direção. "Fiquei sem esperança de reforços"

O Palmeiras somou a segunda derrota consecutiva, esta quinta-feira, ao perder diante do Red Bull Bragantino, por 3-1, a jogo a contar para a sexta jornada do campeonato do Brasil. No final da partida, Abel Ferreira admitiu que já não tem esperança de receber mais reforços.

O primeiro golo do Bragantino surgiu logo aos 10 minutos, por intermédio de Ytalo, que bisaria mesmo em cima do intervalo. Ao minuto 66, Breno Lopes reduziu e deu esperança ao Palmeiras, porém, já bem perto do final, aos 88 minutos, Ytalo voltou a aparecer para completar o "hat-trick".

Este resultado deixa o Palmeiras no quarto lugar do Brasileirão, com 10 pontos e em risco de cair para décimo, fora da zona de apuramento para a Libertadores. O Brangatino lidera com 14 pontos, mais dois que o segundo classificado, o Athletico Paranaense, mas também mais um jogo.

Reforços que não chegarão e exigência máxima

No final, em conferência de imprensa, Abel Ferreira lamentou a escassez de reforços — recebeu apenas o ex-Braga e Benfica Danilo Barbosa — e reconheceu que já perdeu a esperança de receber mais jogadores. O treinador português não se coibiu de deixar críticas à direção.

"Em março, para que fique claro para todos, entreguei um relatório à direção com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, o Palmeiras precisava de jogadores para disputar a Recopa, a Supercopa, a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Há muito que fiquei sem esperança de reforços. Os reforços que vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Em agosto já passou e já vai ser difícil. Esta é nossa equipa, este é nosso elenco, estes são nossos jogadores", atirou.

Abel também deixou recados aos jogadores, salientando que "depois de ganhar, a cobrança e a exigência são muito maiores para todos".