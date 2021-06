A UEFA divulgou esta quinta-feira as equipas de arbitragem para os dois primeiros jogos dos oitavos de final do Euro 2020, que vão ser disputados no sábado.

O alemão Daniel Siebert vai arbitrar o País de Gales – Dinamarca, em Amesterdão.

Já o inglês Anthony Taylor, que esteve no Portugal - Alemanha, vai dirigir o Itália – Áustria, no estádio de Wembley, em Londres.

Entretanto, não há ainda árbitro para o Portugal - Bélgica, de domingo.