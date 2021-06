Covid-19. UEFA não associa final da Champions ao aumento de casos em Portugal

A UEFA considerou, esta quinta-feira, ser impossível detetar se a evolução epidémica da Covid-19 em Portugal se deveu à realização final da Liga dos Campeões, no Porto, pois decorreu na mesma altura da permissão de entrada a turistas britânicos.

Em conferência de imprensa na sede do organismo que regula o futebol europeu acerca das medidas de mitigação da pandemia do novo coronavírus implementadas durante o Euro 2020, o diretor médico do evento, Zoran Bahtijarevic, entendeu que “é muito fácil apontar o dedo à final” entre os ingleses do Chelsea e do Manchester City, no Porto.

“Na mesma semana, Portugal começou a abrir [as fronteiras] para turistas britânicos. É muito fácil apontar o dedo à final, mas, pelo meu conhecimento, todos os fãs que viajaram desde o Reino Unido fizeram teste PCR e só entraram no estádio com isso. Não sei quantos casos estão diretamente relacionados, pois muita coisa aconteceu ao mesmo tempo e é impossível saber a que se deve”, afirmou o croata aos jornalistas.